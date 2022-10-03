"Хочу задать вопрос Йожефу Сабо. Йожефович, ты говорил, что Шахтер будет четвертым. Я даже близко не вижу, что он четвертый.

Шахтер продал почти все билеты на домашний матч против Реала в Лиге чемпионов

В скором времени, пожалуй, и от второго места будет отрыв. Там еще СК Днепр-1 есть, но все-таки Шахтер уже начинает набирать обороты", – сказал Леоненко в своей авторской программе.

Напомним, Шахтер в 5-ти турах набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу УПЛ. В спину ему дышит СК Днепр-1, имеющий в своем активе 12 очков и одну игру в запасе.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти