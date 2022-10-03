У подопечных Игоря Йовичевича будет серйозная поддержка на матче против испанской команды.

Шахтер за два дня реализовал практически все билеты на домашний матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала. К слову, стадион Войска Польского в Варшаве, где и состоится поединок, рассчитан на 31 тысячу зрителей.

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По состоянию десять утра понедельника (3 октября) на сайте tickets.shakhtar.com оставалось 388 билета. Интересно, что стоимость пропусков не отпугнула желающих посмотреть на дуэль "горняков" с действующим победителем Лиги чемпионов – по сравнению с матчем против Селтика цены выросли более чем вдвое (400 злотых против 195 злотых).

Напомним, поединок против Реала состоится 11 октября. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F с 4 очками вторыми, отставая от мадридцев на 2 пункта.

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