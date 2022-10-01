Когда-то одно из самых ожесточенных противостояний украинского футбола вернулось после более чем шести лет перерыва. Металлист, которому пророчили судьбу откровенного аутсайдера, довольно неплохо начал сезон. Однако прямо сейчас харьковчане не готовы на равных конкурировать с Шахтером, как это было десятилетие назад.

СК Днепр-1 разгромил на выезде Львов и возглавил УПЛ – воздушная тревога и красная после провокации

Сегодня уже со старта "горняки" дали сопернику понять, что сдержать их будет крайне сложно. Фактически номинальные хозяева делали это лишь благодаря нарушениям правил. Так, за 13 минут уже два игрока Металлиста "подсели" на желтые карточки. К концу тайма их количество увеличится до трех. В конце концов, даже такая жесткость в единоборствах не помешала подопечным Игора Йовичевича.

Шахтер за каких-то полчаса снял любые вопросы относительно победителя этого матча, а до перерыва вообще оформил погром. Даниил Сикан повторил свои подвиги в молодежной сборной, снова оформив хет-трик. Для воспитанника Карпат это первое подобное достижение в клубной карьере. Михаил Мудрик трижды отдавал голевые передачи. Александр Зубков забил дебютный гол в составе дончан. А еще были прекрасные возможности у Конопли, Степаненко и Судакова. В то же время у харьковчан не было даже намека на опасную атаку. Трубин при такой игре мог бы и вовсе на поле не выходить.

Второй тайм, ожидаемо, стал формальностью. После перерыва оба тренера сделали ряд замен. Олегу Ратию нужно было избежать еще большего унижения, а Игор Йовичевич, очевидно, держал в голове матч Лиги чемпионов против Реала, который состоится 5 октября. Чуть позже наставник "горняков" снял с игры и обоих авторов голов. В частности, вместо Сикана появился Траоре. Лассина использовал едва ли не первую возможность отличиться. Рикошет от Танковского не позволил Мудрику оформить ассистентский покер.

Дончане в экономрежиме доигрывали матч, но все равно доминировали над соперником. Футболисты Металлиста банально не успевали за оппонентами. Этим воспользовался Бондаренко, заставив Танковского сфолить в своей штрафной. Пенальти. К отметке подошел Мудрик. Удар Михаила получился слишком слабым - Рыбка без проблем парировал. В конце встречи харьковчане таки забили гол престижа. Чидомере отличился после углового. Однако в компенсированное время Металлист пропустил в шестой раз. Швед вырезал на Джурасека, который установил окончательный счет - 1:6.

Финальный свисток зафиксировал сверхубедительную победу Шахтера. Дончане набрали 13 очков и снова вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ. Правда, у СК Днепр-1 на один матч меньше. В свою очередь, Металлист потерпел второе поражение подряд и остался на 7-й строчке.