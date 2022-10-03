Леоненко висміяв експертні прогнози Сабо: "Йожефовичу, а ти казав, що Шахтар буде четвертим"
Футбольний блогер Віктор Леоненко звернувся до відомого тренера Йожефа Сабо, який критикував "гірників" перед стартом чемпіонату України.
"Хочу поставити запитання Йожефу Сабо. Йожефовичу, ти казав, що Шахтар буде четвертим. Я навіть близько не бачу, що він четвертий.
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Незабаром, мабуть, і від другого місця буде відрив. Там ще СК Дніпро-1 є, але все-таки Шахтар уже починає набирати обертів", – сказав Леоненко у своїй авторській програмі.
Нагадаємо, Шахтар у 5-ти турах набрав 13 очок та захопив лідерство у турнірній таблиці УПЛ. У спину йому дихає СК Дніпро-1, який має у своєму активі 12 очок та одну гру в запасі.
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