Футбольний блогер Віктор Леоненко звернувся до відомого тренера Йожефа Сабо, який критикував "гірників" перед стартом чемпіонату України.

"Хочу поставити запитання Йожефу Сабо. Йожефовичу, ти казав, що Шахтар буде четвертим. Я навіть близько не бачу, що він четвертий.

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Незабаром, мабуть, і від другого місця буде відрив. Там ще СК Дніпро-1 є, але все-таки Шахтар уже починає набирати обертів", – сказав Леоненко у своїй авторській програмі.

Нагадаємо, Шахтар у 5-ти турах набрав 13 очок та захопив лідерство у турнірній таблиці УПЛ. У спину йому дихає СК Дніпро-1, який має у своєму активі 12 очок та одну гру в запасі.

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