Леоненко конструктивно оценил перспективы Коноплянки в Шахтере

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко уверен, что новичок Шахтера сможет закрепится в команде.

"Посмотрим как быстро Коноплянка наберет форму. Думаю, у него проблем не будет, потому что он техничныий парень.

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Отбирать (мяч – прим.) в Шахтере не надо – там есть кому это делать. Ведь у Коноплянки какая проблема была? Он не отбирал. Поэтому и не заиграл ни в Севилье, ни в Шальке. Надеюсь – Шахтеру как раз подойдет. Но вопрос в том, попадет ли он в состав", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

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Напомним, 2-го сентября 2019 года донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. Евгений вернулся в УПЛ, где начинал свою карьеру еще в Днепре. Этим летом Евгений не смог договориться о трансфере в Бешикташ. Коно также сватали в Рому и Сампдорию. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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