Леоненко заявил, что Шахтер должен радоваться возможности снова сыграть с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко поделился своим мнением о результатах жеребьевки Лиги чемпионов для Шахтера. В группе С "горняки" встретятся с Манчестер Сити, Аталантой и Динамо Загреб.

"Я бы на месте футболистов радовался, что снова попался Манчестер Сити. Во-первых, если ты слаб, то учишься и берешь все, что они умеют. А так, можно порадоваться и за харьковчан, поскольку команды будут играть в Харькове.

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А если бы слабый соперник попался, ну обыграли его и что? Ведь если проиграть Манчестер Сити, все скажут, вот, это сильный клуб, дорогой – сразу готова железная отмазка.

Тем более, если сейчас Манчестер Сити наберет сразу очки, то в последних матчах будут играть или вторые составы, или десятые, сколько их там у Гвардиолы. Хорошо, что первый матч сразу с "горожанами", потому что сразу же надо включатся в борьбу", – сказал Леоненко.

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