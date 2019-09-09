"Если бы у меня был выбор между Динамо и Шахтером?" – Коноплянка назвал преимущества донецкого клуба

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о своем трансфере из Шальке и поделился первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе.

"Предложение было внезапным. Все быстро произошло. Мы вышли на связь ночью. Я выбрал этот вариант, хотя были другие. Шахтер – это топ.

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Если выбирать Динамо или Шахтер, у меня нет симпатий, это игра. Выбрал Шахтер из-за стиля игры, надеюсь, будет игровая практика. На моей позиции сейчас нет Месси или Роналду, потому со всеми можно конкурировать.

Первые ощущения – ребята в Шахтере очень сплоченные, семья. Чувствую, что Шахтер будет меня ценить. Чувствуешь себя другим человеком, когда ты кто-то в команде. Искал вариант, чтобы клуб хотел меня видеть. Я дома, здесь наши люди, которых надо радовать игрой. Я здесь, чтобы поднимать кубки", – сказал Коноплянка в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, недавно донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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