Леоненко конструктивно оцінив перспективи Коноплянки у Шахтарі

Експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко впевнений, що новачок Шахтаря закріпиться у команді.

"Подивимось як швидко Коноплянка набере форму. Думаю, у нього проблем не буде, тому що він технічний хлопець.

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Відбирати (м’яч – прим.) у Шахтарі не треба – там є кому це робити. Адже у Коноплянки яка проблема була? Він не відбирав. Тому й не заграв ані в Севільї, ані в Шальке. Сподіваюсь – Шахтарю якраз підійде. Але питання у тому, чи потрапить він до складу", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

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Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. Євген повернувся в УПЛ, де починав свою кар'єру ще за Дніпро. Цього літа Євген не зміг домовитись про трансфер у Бешикташ. Коно також сватали у Рому та Сампдорію. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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