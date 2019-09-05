Коноплянка дебютировал за Шахтер с ничьей против Колоса: невнятная игра и "негостеприимный жест" со стороны бразильца

Евгений Коноплянка провел первый неофициальный поединок за донецкий Шахтер, который встречался с Солосом в спарринге.

Контрольный матч

Шахтер – Колос – 1:1

Голы: Муравский, 85 – Лысенко, 52

На 42-й хилини Тете не реализовал пенальти

Удаление: Семенихин, 54

Стартовый состав Шахтера: Шевченко, Додо, Бутко, Семенихин, Сиприано, Маркос, Крыськив, Бондаренко, Тете, Коноплянка, Борячук.

Звездный новичок донецкого клуба, получив разрешение покинуть лагерь сборной Украины, чтобы иметь практику перед матчем с Литвой, появился на поле под непривычным для себя 15-м номером. Коноплянка расположился на левом фланге атаки Шахтера – рядом с Борячуком и Тете.

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В дебюте встречи 29-летнему экс-вингеру Днепра, Севильи и Шальке откровенно не хватало взаимопонимания с новыми партнерами. Сначала Евгений не почувствовал момента передачи от Борячука и запутался с мячом в собственных ногах, а затем ошибся в простой ситуации, отдавая на ход Сиприано.

Свои сильные стороны Коноплянка впервые продемонстрировал на 13-й минуте матча. Получив мяч перед штрафной Колоса, украинский вингер сместился в центр, проскочил на скорости двух соперников, но его удар в дальний угол отчаянно заблокировал защитник. Тете сразу же добавлял под дальнюю стойку, однако совсем немного не попал в ворота. К слову, молодой бразилец был одним из самых опасных игроков Шахтера до перерыва и мог отмечаться минимум дважды... если бы не роскошная реакция Ситало. В середине первого тайма голкипер Колоса спас свою команду после дальнего выстрела Тете, парируя сферу на угловой, а перед свистком на перерыв (42) еще и потянул пенальти от бразильца, который заработал Бондаренко.

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Коноплянка вроде бы тоже претендовал на выполнение "одиннадцатиметрового", однако договориться с Тете не получилось. Воспитанник Гремио уверенно забрал мяч, а Коно с иронической улыбкой отошел в сторону. На дебютный гол придется подождать. Немного ранее Евгений создал хороший момент для Борячука, но тот с близкого расстояния пробил в перекладину. После перерыва Коноплянке на поле не вышел, уступив место 16-летнему Олегу Очеретько.

Дебютные 45 минут одного из лидеров сборной Украины за Шахтер только подтвердили, что из-за недостатка игровой практики ему пока не хватает интенсивности и регулярности. Однако, даже не находясь в оптимальных кондициях, Коноплянка создал несколько опасных моментов у ворот Колоса. Надеемся, что все самое лучшее он оставил для Литвы.

После перерыва Каштру существенно перетасовал состав, что мгновенно отразилось на атакующем потенциале "горняков". Шахтер не только реже угрожал воротам Колоса, но и пропустил быструю контратаку, которая завершиламь удалением Семенихина (фол последней надежды) и пропущенным мячом. Лысенко пробил со штрафного, а сфера рикошетом от стенки попала в сетку.

По договоренности сторон наказанного Семенихина заменил Муравский, которому и было суждено сравнить на счет на 85-й минуте. Дончане выполнили угловой, мяч рикошетом от защитника отскочил к Муравскому, а тот неуклюжим ударом протолкнул круглого в ворота. больше команды не забивали – 1:1.