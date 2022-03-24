Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко морально поддерживает представителей территориальной обороны Киева, среди которых есть и футболисты.

Украина уже месяц мужественно и бесстрашно отстаивает свою независимость и территориальную целостность. Содействуют этому и спортсмены, которые то взяли в руки оружие, то волонтерят.

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Одними из них являются хавбек Колоса Александр Алиев и экс-футболист Александр Алиев. Оба вступили в территориальную оборону Киева в первые дни войны и сейчас патрулируют столицу Украины.

Сегодня, 24 марта, к ним приехал Леоненко. Об этом Богданов сообщил в своем Instagram , опубликовав совместное фото. "Все будет Украина! Витя Леоненко приехал к нам", – написал представитель ковалевцев.