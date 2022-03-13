"У меня полдома стариков, поэтому я ни в подвал, ни в метро не хожу. Остаюсь дома, думаю, оно не спасет, если бомбить начнут. В терроборону не звали, я же стрелять не умею. Имею разрешение на резиновый пистолет, но это больше от мародеров. Зачем мне это нужно, я мирный парень. Лучше буду в футбол играть и учить кого-то.

Если бы мне было страшно, бегал бы в метро или бомбоубежище. У меня даже жена никуда не ходит. Если и умру, то со своими знаменитыми котами. Я вообще не волнуюсь – если оно дано, то никуда не укроешься.

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Знакомых уже "львовянами" называю, они уже почти все там. Денисов где-то у Козловского, Маркевич там. Вацко не знаю, где. Выходит, я один остался киевлянином.

Хотел бы, чтобы все бомбежки и сирены закончились. Я привык людям помогать, поэтому для меня ничего не изменилось. Только сирены постоянные и пробок в Киеве нет. Выбьем ли русских? Откуда я знаю, я ведь не специалист. Пусть политики разбираются. У меня мама в России, спрашивает, как у нас. Пока нормально, все живы и здоровы.

Я не понимаю, что спортсмены делают в терробороне. Наша команда ветеранов туда Алиева делегировала. Я же говорю – если стрелять не умеешь, то будешь только мешать. Этим должны заниматься только профессионалы. Я никого лишнего на футбольное поле не пускаю, это тоже самое.

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У меня реально полдома стариков, никто никуда не уехал. Везти ничего не нужно, я сам все покупаю. Правда, гривны уже кончаются. Доллары мне не нужны, они меня никогда не интересовали. Меня интересуют только гривны, ведь я живу в Украине, за границу не собираюсь. Сейчас у нас стало очень много "львовян-киевлян". Скорее бы эта война завершилась, и все начали жить мирно, играть в футбол.

Знаешь, последнего штурма россиян как-то не боюсь. Умереть тоже не боюсь. Остался только я и кошки мои. Всем мира и добра!" – рассказал Леоненко в разговоре с Николаем Васильковым.

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