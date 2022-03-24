Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко морально підтримує представників територіальної оборони Києва, серед яких є і футболісти.

Україна вже місяць мужньо та безстрашно відстоює свою незалежність та територіальну цілісність. Сприяють цьому і спортсмени, які чи то взяли до рук зброю, чи то волонтерять.

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Одними з таких є хавбек Колоса Олександр Алієв та екс-футболіст Олександр Алієв. Обоє вступили до територіальної оборони Києва у перші дні війни і зараз патрулюють столицю України.

Сьогодні, 24 березня, до них завітав Леоненко. Про це Богданов повідомив у своєму Instagram, опублікувавши спільне фото. "Все буде Україна! Вітя Леоненко приїхав до нас", – написав представник ковалівців.

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