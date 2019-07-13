Леоненко: Мы с Ахметовым друзья

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко заявил о дружбе с владельцем Шахтера Ринатом Ахметовым.

"Мы общаемся не слишком часто. Он все-таки человек более занятой, чем я. Но в основном говорим о том, кто футболист, а кто нет. Естественно, в «Шахтере». О политике я с ним не буду говорить. Я так понимаю, у него там очень много знакомых.

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Мы друзья. Я и он – оба так считаем. Не такие, конечно, что встречаемся и сразу лобзаемся. Я могу ему позвонить, он может набрать меня. Даже без повода. Он не лезет, как Игорь Михайлович в команду.

Сейчас набрал игроков, надеюсь, они станут великими, как Срна и Фернандиньо. Правда, при Каштру пока непонятно. Если был бы Луческу, я сразу бы сказал, что вырастут. Плюс – это еще и заработок для моего друга, Рината Леонидовича.

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Почему я должен его бояться? Я ему не враг. Я благодарен всем, и ICTV, и плюсам, и Футболу, за то, что мне никогда никто не запрещал что-то делать или говорить. Могу снять шляпу и сделать поклон", – сказал Леоненко Sport Arena.