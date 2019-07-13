Леоненко: Ми з Ахметовим друзі

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко заявив про дружбу з власником Шахтаря Рінатом Ахметовим.

"Ми спілкуємося не надто часто. Він все-таки людина більш зайнята, ніж я. Але в основному говоримо про те, хто футболіст, а хто ні. Звісно, в Шахтарі. Про політику я з ним не буду говорити. Я так розумію, у нього там дуже багато знайомих.

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Ми друзі. Я і він – обидва так вважаємо. Не такі, звичайно, що зустрічаємося і відразу цілувалися. Я можу йому зателефонувати, він може набрати мене. Навіть без приводу. Він не лізе, як Ігор Михайлович, в команду.

Зараз набрав гравців, сподіваюся, вони стануть великими, як Срна і Фернандінью. Правда, при Каштру поки незрозуміло. Якщо був би Луческу, я відразу б сказав, що виростуть. Плюс – це ще й заробіток для мого друга, Ріната Леонідовича.

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Чому я повинен його боятися? Я йому не ворог. Я вдячний всім, і ICTV, і плюсам, і Футболу, за те, що мені ніколи ніхто не забороняв щось робити або говорити. Можу зняти капелюх і зробити уклін", – сказав Леоненко Sport Arena.