toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Леоненко: Я три года тянул Динамо, вложил много сил, и столько здоровья потерял

19:40 35 Читати українською
Леоненко: Я три года тянул Динамо, вложил много сил, и столько здоровья потерял
Виктор Леоненко / Соцсети

Экс-игрок Динамо Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к "динамовским сердцам".

"Динамовские сердца – это правильный подход. Не знаю, есть ли проблемы у президента Динамо. Надо, чтобы футболисты подходили под модель. А у нас привозят игроков Хацкевичу, и лепи из них что-то. У нас не понимают, что не каждый хороший футболист, который приходит в Динамо, может заиграть.

Леоненко – о трансфере Караваева в Динамо: Он быстро впишется в игровые схемы команды

Я бы не сказал, что у меня динамовское сердце. Я мечтал играть в киевском Динамо еще маленьким мальчиком. Хотя меня и обижают в Динамо, но друзей, которые там работают, у меня полно.

Рыбалка: Хацкевич часто говорит, что в Динамо игроки не того класса, а он, получается, тренер высокого класса

Меня называют врагом и сепаратистом донецким, хотя я вообще в Тюмени родился. Эту хрень пора искоренять. Я был динамовцем и три года тянул Динамо. Да, команда здорово играла. Но я столько вкладывал сил, и здоровья столько потерял... Это так, на всякий случай", – цитирует Леоненко Sportarena.

blog_ava
Месси с семьей отдыхает на Карибах – жена форварда опубликовала солнечные фото
11:18
651
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
22
час
:
5
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук