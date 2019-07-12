Леоненко: Я три года тянул Динамо, вложил много сил, и столько здоровья потерял

Экс-игрок Динамо Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к "динамовским сердцам".

"Динамовские сердца – это правильный подход. Не знаю, есть ли проблемы у президента Динамо. Надо, чтобы футболисты подходили под модель. А у нас привозят игроков Хацкевичу, и лепи из них что-то. У нас не понимают, что не каждый хороший футболист, который приходит в Динамо, может заиграть.

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Я бы не сказал, что у меня динамовское сердце. Я мечтал играть в киевском Динамо еще маленьким мальчиком. Хотя меня и обижают в Динамо, но друзей, которые там работают, у меня полно.

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Меня называют врагом и сепаратистом донецким, хотя я вообще в Тюмени родился. Эту хрень пора искоренять. Я был динамовцем и три года тянул Динамо. Да, команда здорово играла. Но я столько вкладывал сил, и здоровья столько потерял... Это так, на всякий случай", – цитирует Леоненко Sportarena.