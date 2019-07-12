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Леоненко – о конфликте с Зинченко: Сколько лично он принес очков Манчестер Сити?

16:04 121 Читати українською
Леоненко – о конфликте с Зинченко: Сколько лично он принес очков Манчестер Сити?
Александр Зинченко / Reuters

Эксперт телеканала Футбол Виктор Леоненко рассказал о конфликте с полузащитником Манчестер Сити Александром Зинченко.

"Конфликт с Зинченко? Там не было никакого конфликта. Я еще со времен Тимощука анализирую, какой вклад футболист внес в чемпионство. Например, в АПЛ или украинской Премьер-лиге. Здесь проблема в другом. Что он сделал? Сколько лично принес очков ?

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Зинченко пришел с медалью. А меня они мало интересуют. Я их не раздаю, а дарю, как и футболки. Вот на мне сейчас футболка с автографами Мунтяна, Демьяненка, Михайличенка, Лобановского, Веремеева, Трошкина, Раца, Блохина, Сабо, Саленка, Беланова, Бибы, Бессонова. Все легенды, и всех я уважаю. Не уверен, что Зинченко их знает и с ними общается.

Вот поэтому он, возможно, и обиженный, а мне как-то все равно. Я буду только счастлив, если Зинченко заиграет. Просто, если ты сидишь или играешь против слабых команд и умудряется привезти – это не моя проблема, а его. Если он будет играть, я ему первый позвоню, поздравлю и скажу: "Молодец, красавец!" – рассказал Леоненко в комментарии SportArenaTV.

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