Леоненко – про конфлікт із Зінченком: Скільки особисто він приніс очок Манчестер Сіті?

Експерт телеканалу Футбол Віктор Леоненко розповів про конфлікт з півзахисником Манчестер Сіті Олександром Зінченком.

"Конфлікт із Зінченком? Там не було ніякого конфлікту. Я ще з часів Тимощука аналізую, який внесок футболіст вніс в чемпіонство. Наприклад, в АПЛ або українській Прем'єр-лізі. Тут проблема в іншому. Що він зробив? Скільки особисто приніс очок?

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Зінченко прийшов з медаллю. А мене вони мало цікавлять. Я їх не роздаю, а дарую, як і футболки. Ось на мені зараз футболка з автографами Мунтяна, Дем'яненка, Михайличенка, Лобановського, Веремєєва, Трошкіна, Раца, Блохіна, Сабо, Саленка, Бєланова, Біби, Безсонова. Всі легенди, і всіх я поважаю. Не впевнений, що Зінченко їх знає і з ними спілкується.

Ось тому він, можливо, і ображений, а мені якось все одно. Я буду тільки щасливий, якщо Зінченко заграє. Просто, якщо ти сидиш або граєш проти слабких команд і примудряєшся привезти – це не моя проблема, а його. Якщо він буде грати, я йому першому подзвоню, привітаю і скажу: "Молодець, красень!" – розповів Леоненко в коментарі SportArenaTV.

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