В воскресенье, 16 октября, львовский Рух будет принимать СК Днепр-1. Стартовый свисток раздастся в 15-00. Команда Леонида Кучука попытается остановить днепрян, не только возглавляющих таблицу, но и не пропустивших ни одного гола в чемпионате.

Текущая форма

СК Днепр-1 на бумаге выглядит очевидным лидером противостояния. На внутренней арене команде Александра Кучера удалось набрать просто безумный ход: 5 побед, 14 забитых и ни одного пропущенного.

И нет, дело совсем не в удачном календаре, ведь днепряне уверенно "вынесли" Динамо и Зорю со счетом 3:0. Также от СК Днепр-1 уже пострадали Верес, Металлист 1925 и Львов. О фарте говорить тоже не приходится, ведь ни одна из побед не была минимальной. Днепряне целятся на то, чтобы прервать многолетнюю гегемонию Динамо и Шахтера в чемпионате Украины, и если им удастся сохранить такой безумный темп – их мечта обязательно сбудется.

Parimatch Ukraine оценивает победу днепрян с коэффициентом 1,55. Шанс на победу Руха – 5,60, ничья позволит умножить сумму риска на 4,40.

Что касается Руха, то команда держит курс на развитие молодежи и не собирается сидеть весь матч на своей половине поля ради удержания результата. Здесь право на ошибку имеет даже опытный Панькив, качество игры – приоритетнее результата. Тактический гений Кучука позволяет перестраиваться по ходу игры и действовать в разных стилях.

Понятно, что Руху не хватает стабильности, а добыть очки мешают ошибки в далеко не самых сложных ситуациях. Впрочем, не стоит ожидать, что для СК Днепр-1 этот матч станет легкой прогулкой – "желто-черные" способны пощекотать нервы грандам и создать сенсацию, о чем свидетельствует победа над Зарей и поединок с Шахтером. Найти аргументы для Динамо Рух не смог, но это лишь увеличивает шансы на лучшую игру с днепрянами.

На руку львовянам будет играть и тот факт, что еврокубковое противостояние с Вадуцем было для СК Днепр-1 очень утомительным. Гол Довбыка принес команде победу только в конце игры, в которой днепряне отдали очень много сил. Полное восстановление за два дня – нереальная задача, поэтому штабу Кучера придется прибегать к ротациям. Какой бы качественной ни была скамейка, сбалансированность игроков, играющих постоянно, обычно является определяющим фактором.

Parimatch Ukraine прилагает усилия, чтобы футбол в нашей стране двигался вперед даже в таких тяжелых условиях. Компания продолжает поддержку клубов УПЛ и планирует с Шахтером, Днепром-1, Черноморцем и Львовом реализацию важных проектов.



Кроме того, бренд поддерживает Вооруженные Силы Украины. Помощь Parimatch Ukraine ВСУ и украинцам уже достигла почти 300 миллионов гривен. Компания будет продолжать помогать бороться за победу свободной нации.

История противостояний

Пути команд пересекались 5 раз: дважды в Первой лиге и трижды – в высшем украинском дивизионе. Перволиговые противостояния были полностью за днепрянами, они праздновали виктории 3:0 и 3:1.

В Премьер-лиге ситуация равная, у команд по победе один поединок закончился ничьей. Впрочем, Рух пока лучше по голам – 5:4. Правда, к матчу 16 октября команды впервые подходят не на равных ролях: СК Днепр-1 будет защищать свои чемпионские амбиции, а Рух будет доказывать способность брать очки с командами из верхней части турнирной таблицы.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированных в составе ни одной из команд нет. Вне игры у днепрян травмированные Валерий Лучкевич и аргентинский новичок Эмилиано Пурита. Также следует ожидать, что Александр Кучер может дать передышку для лидеров команды, отдавших много сил в матче Лиги конференций.

Рух не только подходит к матчу с лидером турнирной таблицы в оптимальном составе, но и получил заряд мотивации от героического защитника "Азовстали" Кшиштофа Мушака. Львовяне готовы дать бой, поэтому зрителей будет ждать очень интересный поединок.