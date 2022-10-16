Лише двоє легіонерів СК Дніпро-1 потрапили у заявку на поєдинок 7-го туру УПЛ проти Руха. Інші заробітчани дніпрян відмовились їхати до Львова, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Пьотр Слонка. Вони не готові були їхати далі Ужгорода.

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В основі на полі з'явився бразильський голкіпер Макс Валеф, а його земляк Габріель Гомес Феррейра залишився в запасі. Як наслідок, Домінго Бланко, Фарес Балулі, Яніс Хамаш та Габріел Бусанелло пропустять цю гру. Також відсутні у заявці Еміліано Пуріта, який отримав травму, та Веслі Брага, який поки що не грав за СК Дніпро-1 у цьому сезоні.

Нагадаємо, після 6-ти турів СК Дніпро-1 лідирує у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 15 очок і гру в запасі.

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