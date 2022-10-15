Финалист Лиги Европы 2014/15 был успешно прооперирован в Германии, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник СК Днепр-1 стал автором лучшего гола недели в Лиге конференций

Лучкевич пока остается под наблюдением врачей, после чего начнется реабилитация. СК Днепр-1 не называет сроков, но речь может идти о 6-9 месяцах. Ситуация 26-летнего игрока очень печальная. Он только что восстановился от предыдущей сложной травмы и дебютировал в сезоне, выйдя на замену против Вадуца. Через 4 минуты Валерия пришлось менять – он смело пошел в подкат и неудачно вывернул колено. Ему диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

Напомним, сейчас СК Днепр-1 идет лидером УПЛ, а в Лиге конференций сохраняет второе место группы и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф.

СК Днепр-1 благодаря голу Довбика выцарапал нелогичную победу над Вадуцем и приблизился к плей-офф Лиги конференций