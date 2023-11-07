В день начала войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС легионеры Маккаби покинули страну. Объединение произошло в воскресенье, 5 ноября, на Кипре. Об этом информирует портал One.

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Сообщается, что легионеры Маккаби шокированы ситуацией в Израиле и не очень понимают, что происходит. Некоторые утверждают, что в их странах проходят демонстрации против Израиля.

Согласно источнику, Маккаби предпринял беспрецедентные меры безопасности в связи с возросшим уровнем антисемитизма в мире. В связи с этим представителям команды было запрещено покидать отель без разрешения, за исключением тренировок и самой игры с Вильярреалом в Лиге Европы.

Матч Маккаби (Хайфа) – Вильярреал состоится в четверг, 9 ноября.

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