С началом войны 7 октября легионеры "желтых" покинули Израиль, и с тех пор тренировались индивидуально.

Маккаби запугивает Зарю перед матчем Лиги конференций – израильтяне начали серьёзную подготовку

Как информирует портал One, в прошлую срежу легионеры команды прибыли в Польшу для подготовки к матчу с Зарей в Лиге конференций. Сообщается, что из-за нехватки игроков главному тренеру Маккаби Робби Кину пришлось самому поучаствовать в сессии, а также задействовать своего помощника Рори Дилепа. Помимо этого Кин привлёк к подготовке местного польского вратаря.

Однако с приездом израильских игроков в Польшу во вратаре, Дилепе и самом Кине отпала необходимость. Единственный игрок, который не прилетел из Израиля в Польшу – основной вратарь Рой Мишфати. У него уважительная причина – он остался в Израиле из-за беременной жены, которая на днях должна родить. Таким образом, в матче с Зарей за Маккаби сыграет резервный голкипер. Это будет либо Даниэль Таненбаум, либо Орландо Москера.

Матч Заря – Маккаби (Тель-Авив) состоится в четверг, 9-го ноября.

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