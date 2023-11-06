Соперник Зари привлёк к тренировкам звёздного тренера и польского вратаря – основной голкипер остался в Израиле
В воскресенье, 5 ноября, игроки Маккаби (Тель-Авив) впервые за месяц провели первую тренировку в полном составе.
С началом войны 7 октября легионеры "желтых" покинули Израиль, и с тех пор тренировались индивидуально.
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Как информирует портал One, в прошлую срежу легионеры команды прибыли в Польшу для подготовки к матчу с Зарей в Лиге конференций. Сообщается, что из-за нехватки игроков главному тренеру Маккаби Робби Кину пришлось самому поучаствовать в сессии, а также задействовать своего помощника Рори Дилепа. Помимо этого Кин привлёк к подготовке местного польского вратаря.
Однако с приездом израильских игроков в Польшу во вратаре, Дилепе и самом Кине отпала необходимость. Единственный игрок, который не прилетел из Израиля в Польшу – основной вратарь Рой Мишфати. У него уважительная причина – он остался в Израиле из-за беременной жены, которая на днях должна родить. Таким образом, в матче с Зарей за Маккаби сыграет резервный голкипер. Это будет либо Даниэль Таненбаум, либо Орландо Москера.
Матч Заря – Маккаби (Тель-Авив) состоится в четверг, 9-го ноября.
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