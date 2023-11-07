У день початку війни між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупованням ХАМАС легіонери Маккабі покинули країну. Об'єднання відбулося в неділю, 5 листопада, на Кіпрі. Про це інформує портал One.

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Повідомляється, що легіонери Маккабі шоковані ситуацією в Ізраїлі та не дуже розуміють, що відбувається. Деякі стверджують, що в їхніх країнах проходять демонстрації проти Ізраїлю.

Згідно з джерелом, Маккабі вжив безпрецедентних заходів безпеки у зв'язку зі зростанням рівня антисемітизму у світі. У зв'язку з цим представникам команди було заборонено покидати готель без дозволу, за винятком тренувань і самої гри з Вільяреалом у Лізі Європи.

Матч Маккабі (Хайфа) – Вільяреал відбудеться в четвер, 9 листопада.

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