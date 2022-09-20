"Конечно, я ожидал такого результата против РБ Лейпциг (4:1). У нас уже были такие ситуации. Яркий пример – игры с Реалом, когда во время коронавируса мы вышли на матч молодым составом и в первом тайме обыгрывали их 3:0. Я верил в каждого из ребят, потому что знаю возможности нашей команды… Ребята вышли и обыграли РБ Лейпциг, удивительного ничего не произошло.

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Когда в команде было много иностранцев, то, конечно, такой сплоченности не было. Все равно разбивались на группы, легионеры больше общались между собой, у украинцев была своя компания. Сейчас больше общекомандного общения, отсюда и сплоченность.

Плюс в том, что Йовичевич хорошо понимает украинский язык и гораздо проще с ним общаться. Да и вообще, и как тренер он – супер, и как человек. С ним очень приятно и легко работать. После моей травмы тренер сразу подошел и сказал: ты боец, мы всегда будем тебя поддерживать. Вот есть семья в быту – муж, жена, ребенок, так же и футбольная команда – это большая семья", – сказал Корниенко в комментарии Террикон.

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