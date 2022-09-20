"Звісно, я ​​чекав такого результату проти РБ Лейпциг (4:1). Ми вже мали такі ситуації. Яскравий приклад – ігри з Реалом, коли під час коронавірусу ми вийшли на матч молодим складом та у першому таймі обігрували їх 3:0. Я вірив у кожного з хлопців, бо знаю можливості нашої команди. Хлопці вийшли та обіграли РБ Лейпциг, дивовижного нічого не сталося.

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Коли у команді було багато іноземців, то, звичайно, такої згуртованості не було. Однаково всі розбивалися на групи, легіонери більше спілкувалися між собою, а українці мали свою компанію. Зараз більше загальнокомандного спілкування, звідси і згуртованість.

Плюс у тому, що Йовічевіч добре розуміє українську мову та набагато простіше з ним спілкуватися. Та й взагалі, і як тренер він – супер, і як людина. З ним дуже приємно та легко працювати. Після моєї травми тренер відразу підійшов і сказав: ти боєць, ми завжди тебе підтримуватимемо. Ось є сім'я в побуті – чоловік, дружина, дитина, так само і футбольна команда – це велика сім'я", – сказав Корнієнко у коментарі Терикон.

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