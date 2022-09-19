"Після виїзду з України я кілька тижнів не тренувався. Потім з'явився Ліон. Все вдалося швидко владнати. Вперше за тривалий час я торкнувся до м'яча тут, у Ліоні, на стадіоні, і відразу ж забив. Тоді я був дуже щасливий.

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Звичайно, я хочу, хочу отримати повноцінний контракт. Я вже казав це раніше і скажу ще раз: хочу залишитися тут. Всі люди навколо мене повинні працювати, щоб знайти угоду, щоб я міг повністю присвятити себе Ліону", – цитує Тете L'Equipe.

Нагадаємо, бразилець приєднався до французького клубу наприкінці березня, влітку орендну угоду продовжили ще на сезон. Наразі Тете провів у складі Ліона 19 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 8 асистів.

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