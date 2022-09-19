"После выезда из Украины я несколько недель не тренировался. Потом появился Лион. Все удалось быстро уладить. Впервые за долгое время я прикоснулся к мячу здесь, в Лионе, на стадионе, и сразу же забил. Тогда я был очень счастлив.

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Конечно, я хочу, хочу получить полноценный контракт. Я уже говорил это раньше и скажу еще раз: хочу остаться здесь. Все люди вокруг меня должны работать, чтобы найти соглашение, чтобы я мог полностью посвятить себя Лиону", – цитирует Тете L'Equipe.

Напомним, бразилец присоединился к французскому клубу в конце марта, летом арендное соглашение продлили еще на сезон. На данный момент Тете провел в составе Лиона 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

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