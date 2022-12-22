– Как оцените выступление Бразилии на чемпионате мира?

– Сборная Бразилии является единственным пятикратным чемпионом мира, она показала хорошую игру и, к сожалению, проиграла в серии пенальти. В том и красота футбола, что он непредсказуем. Я благодарю нашу сборную за выступление, вся Бразилия с ними и ждет, что на следующих ЧМ и Копа Америка они выступят на самом высоком уровне.

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– Говорят, вы не испытывали к себе интереса от сборных Бразилии. Если бы вам предложили поиграть за сборную Украины, пошли бы, как ваши земляки Эдмар, Мораес и Марлос?

– Без сомнения, это было бы для меня честью.

– Какое впечатление на вас производит сборная Украины?

– Мне нравится смотреть матчи сборной Украины, я постоянно слежу за ними, и в Рухе есть много молодых игроков, которые, я думаю, имеют потенциал принести пользу для сборной. На молодых игроков Руха нужно обязательно обратить внимание, – цитирует Таллеса Український футбол.

К слову, бразилец стал одним из главных открытий первой части сезона, а также лучшим бомбардиром и ассистентом Руха: 14 матчей, 6 голов и 5 результативных передач.