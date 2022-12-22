– Як оціните виступ Бразилії на чемпіонаті світу?

– Збірна Бразилії є єдиним п'ятиразовим чемпіоном світу, вона показала хорошу гру і, на жаль, програла в серії пенальті. В тому і краса футболу, що він непередбачуваний. Я дякую нашій збірній за виступ, вся Бразилія з ними й чекає, що на наступних ЧС та Копа Амеріка вони виступлять на найвищому рівні.

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– Кажуть, ви не відчували до себе інтерес від збірних Бразилії. Якби вам запропонували пограти за збірну України, пішли б, як ваші земляки Едмар, Мораєс і Марлос?

– Без сумніву, це було б для мене честю.

– Яке враження на вас справляє збірна України?

– Мені подобається дивитися матчі збірної України, я постійно стежу за ними, і в Руху є багато молодих гравців, які, я думаю, мають потенціал принести користь для збірної. На молодих гравців Руху треба обов’язково звернути увагу, – цитує Таллеса Український футбол.

До слова, бразилець став одним із головних відкриттів першої частини сезону, а також найкращим бомбардиром і асистентом львів'ян: 14 матчів, 6 голів і 5 результативних передач.

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