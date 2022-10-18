"Да, было трудно принять такое решение, потому что в момент, когда я возвращался в Украину, я уже знал обо всех вещах, которые происходят в стране. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и с каждым днем адаптируюсь все больше и больше. Сейчас я уже привык к воздушным тревогам, но мы все равно не знаем, какие могут быть последствия

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В Украине я общался с Жуниором Мораесом, Аланом Патриком, Сидиклеем и другими. В общем, всем известно, что бразильские легионеры, которые приезжали в Украину, были качественными футболистами. Многие из них из Украины перешли в сильные клубы, которые играют на самом высоком уровне в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах", – цитирует Таллеса Украинский футбол.

Напомним, впервые бразилец оказался в Украине летом 2021 года, но прошлый сезон доигрывал в финском КуПСе из-за начала полномасштабной захватнической войны россиян. Однако Таллес вернулся в УПЛ, когда стало известно о возобновлении чемпионата. В текущей кампании 24-летний футболист сыграл за Рух 7 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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