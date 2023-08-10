"Правда ли то, что я могу вернуться в СК Днепр-1? Да, на этой неделе я вернусь в Днепр. Собираюсь присоединиться к команде перед матчем со Славией? Да, именно так, присоединиться к команде как можно скорее.

СК Днепр-1 официально подписал замену Довбику

Почему решил вернуться? Я решил вернуться, потому что у меня был контракт, кредит доверия на спортивный проект и я всегда хотел помочь Днепру, но из-за войны раньше не мог, а сегодня вижу, что спокойнее.

Я очень хочу помочь команде добиться успеха в чемпионате Украины и на международной арене.

Слухи, что Нельсон Монте тоже планирует вернуться в СК Днепр-1? К сожалению, я не имею этого ответа, потому что я не знаю и ничего об этом не слышал", – поделился Пирес в комментарии Telegram-каналу Fabrizio Sharkano.

Напомним, Пирес перешел в СК Днепр-1 в феврале 2022 года за 1 млн евро из Морейренсе, однако из-за начала полномасштабной войны так и не сыграл за днепрян ни одного матча. В марте отправился в аренду в нидерландский Ден Гааг. Летом 2022-го продолжил арендную сагу в бразильском Жувентуде, а зимой стал игроком греческого клуба Олимпиакос Волос. Его контракт с украинцами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Меч Арея над Динамо: провал легенди АПЛ підштовхнув зіркову когорту проти Луческу – іспанські легіонери, німецька якість