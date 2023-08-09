СК Днепр-1 подписал контракт с форвардом Александром Филипповым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 1 год.

Украинский легионер отреагировал на слухи о замене Довбика в СК Днепр-1: "Я даже не знаю, откуда это берется"

30-летний форвард будет выступать в составе новой команды под седьмым номером. Он должен стать заменой Артёму Довбику, который отправился в Жирону покорять Испанию.

Последней командой Филиппова была Рига, за которую он играл на правах аренды. До этого он защищал цвета Сент-Трюйдена, Десны, Авангарда, Никополя, Илличёвца и киевского Арсенала. Филиппов сыграл в УПЛ 66 матчей, в которых забил 22 мяча.

Довбик сказав adios – хто його замінить?