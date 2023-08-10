"Чи правда те, що я можу повернутись в СК Дніпро-1? Так, цього тижня я повернуся до Дніпра. Збираюсь приєднатись до команди перед матчем зі Славією? Так, саме так, приєднатись до команди якомога швидше.

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Чому вирішив повернутись? Я вирішив повернутися, тому що у мене був контракт, кредит довіри на спортивний проект і я завжди хотів допомогти Дніпру, але через війну раніше не міг, а сьогодні бачу, що спокійніше.

Я дуже хочу допомогти команді досягти успіху в чемпіонаті України та на міжнародній арені.

Чутки, що Нельсон Монте теж планує повернутись у СК Дніпро-1? На жаль, я не маю цієї відповіді, тому що я не знаю і нічого про це не чув", – поділився Пірес у коментарі Telegram-каналу Fabrizio Sharkano.

Нагадаємо, Пірес перейшов в СК Дніпро-1 у лютому 2022 року за 1 млн євро з Морейренсе, однак через початок повномасштабної війни так і не зіграв за дніпрян жодного матчу. У березні вирушив в оренду у нідерландський Ден Гааг. Влітку 2022-го продовжив орендну сагу у бразильському Жувентуде, а взимку став гравцем грецького клубу Олімпіакос Волос. Його контракт з українцями чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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