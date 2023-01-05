Легіонер СК Дніпро-1 відмовляється повертатись в Україну
09:00 - Читать на русском
Вінгер СК Дніпро-1 Білл не має наміру повертатись до України під час війни.
Бразилець має повернутись з оренди з латвійського РФШ до СК Дніпро-1, проте відмовляється грати на українських стадіонах, повідомляє FCDNIPRO.COM.
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Тож присутність Білла на зимових зборах дніпрян, як і подальші виступи за команду, наразі виглядають малоймовірними. Transfermarkt оцінює вінгера у 250 тисяч євро.
Загалом, Білл провів 10 матчів за РФШ, в яких відзначився 4 голами, серед яких хет-трик в поєдинку Кубка Латвії.
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