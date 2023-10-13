В групповой этап прошли 24 команды, которые разделили на 6 групп, по 4 в каждой. Отметим группу C, в которой оказались действующие чемпион и бронзовый призер – Сенегал и Камерун. Узнал свою группу и танзанийский легионер Шахтера Новатус Мироши.

Новичок Шахтера стал лучшим в матче и помог сотворить сенсацию ценой путевки на КАН-2023

Группа А: Кот-д'Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.

Группа B: Египет, Гана, Капо-Верде, Мозамбик.

Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.

Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

Добавим, что Кубок африканских наций-2023 стартует 13 января – матчем открытия станет встреча Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау.

"Жизни украинцев священнее?": СМИ Израиля критикуют УЕФА, ФИФА и фанатов Селтика – Заря оказалась в центре внимания