Легионер Шахтера узнал соперников, чемпион против бронзового призера: жеребьевка групп КАН-2023
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций-2023. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
В групповой этап прошли 24 команды, которые разделили на 6 групп, по 4 в каждой. Отметим группу C, в которой оказались действующие чемпион и бронзовый призер – Сенегал и Камерун. Узнал свою группу и танзанийский легионер Шахтера Новатус Мироши.
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Группа А: Кот-д'Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.
Группа B: Египет, Гана, Капо-Верде, Мозамбик.
Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.
Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.
Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.
Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.
Добавим, что Кубок африканских наций-2023 стартует 13 января – матчем открытия станет встреча Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау.
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