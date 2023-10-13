До групового етапу пройшли 24 команди, які розділили на 6 груп, по 4 в кожній. Відзначимо групу C, в якій опинились чинні чемпіон та бронзовий призер – Сенегал та Камерун. Дізнався свою групу і танзанійський легіонер Шахтаря Новатус Міроші.

Новачок Шахтаря став найкращим у матчі й допоміг створити сенсацію ціною путівки на КАН-2023

Група A: Кот-д'Івуар, Нігерія, Екваторіальна Гвінея, Гвінея-Бісау.

Група B: Єгипет, Гана, Капо-Верде, Мозамбік.

Група C: Сенегал, Камерун, Гвінея, Гамбія.

Група D: Алжир, Буркіна-Фасо, Мавританія, Ангола.

Група E: Туніс, Малі, ПАР, Намібія.

Група F: Марокко, ДР Конго, Замбія, Танзанія.

Додамо, що Кубок африканських націй-2023 стартує 13 січня – матчем-відкриттям стане зустріч Кот-д'Івуара та Гвінеї-Бісау.

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