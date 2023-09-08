КАН-2023, квалификация. Группа F, 6 тур

Алжир – Танзания – 0:0

Для хозяев этот матч не имел никакого турнирного значения. Алжир досрочно забронировал за собой первое место в квартете, выиграв все пять предыдущих туров. В то же время, для Танзании эта встреча была судьбоносной – нужно было обязательно набирать очки на поле фаворита.

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В конце концов "Звезды нации" отстояли сухую ничью, которая позволила занять второе место. Танзания только в третий раз в своей истории примет участие в финальной части Кубка африканских наций. Турнир стартует в январе 2024 года и продлится месяц.

Следует отметить, что важное значение в успехе своей национальной команды сыграл защитник Шахтера Новатус Мироши. Он стал лучшим игроком в составе сборной Танзании, получив от статистических порталов оценку 7.3. Лучших цифр нет ни у кого – два игрока сборной Алжира смогли лишь повторить показатели легионера Шахтера.