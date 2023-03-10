Легионер Шахтера получил вызов в сборную, которая не сторонится играть с Россией
Вингер "горняков" Хусрав Тоиров поедет в сборную Таджикистана.
В конце марта "персидские львы" проведут две товарищеские встречи. Сборная Таджикистана сыграет с представителями Азиатской футбольной конфедерации: 25 марта – со сборной ОАЭ, а 28 марта – с Кувейтом.
Интересы новичка Шахтера представляет агентство, соучредителем которого является россиянин
Вингер Шахтера Хусрав Тоиров получил вызов в ряды национальной команды. Ранее он играл только за молодежную сборную Таджикистана (U20), в составе которой провел 5 матчей.
Напомним, что Тоиров присоединился к "горнякам" 1 марта 2023 года, подписав с клубом контракт на 5 лет. К слову, сборная Таджикистана в ноябре 2022-го проводила товарищескую игру против России.
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