Легіонер Шахтаря отримав виклик у збірну, яка не цурається грати з Росією
Вінгер "гірників" Хусрав Тоіров поїде в збірну Таджикистану.
Наприкінці березня "перські леви" проведуть дві товариських зустрічі. Збірна Таджикистану зіграє з представниками Азійської футбольної конфедерації: 25 березня – зі збірною ОАЕ, а 28 березня – з Кувейтом.
Інтереси новачка Шахтаря представляє агентство, співзасновником якого є росіянин
Вінгер Шахтаря Хусрав Тоіров отримав виклик до лав національної команди. Раніше він грав лише за молодіжну збірну Таджикистану (U20), у складі якої провів 5 матчів.
Нагадаємо, що Тоіров приєднався до "гірників" 1 березня 2023 року, підписавши з клубом контракт на 5 років. До слова, збірна Таджикистану в листопаді 2022 року проводила товариську гру проти Росії.
Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом: дивовижний гол Ракицького, феноменальний Трубін і провальний резервіст