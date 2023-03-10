Наприкінці березня "перські леви" проведуть дві товариських зустрічі. Збірна Таджикистану зіграє з представниками Азійської футбольної конфедерації: 25 березня – зі збірною ОАЕ, а 28 березня – з Кувейтом.

Інтереси новачка Шахтаря представляє агентство, співзасновником якого є росіянин

Вінгер Шахтаря Хусрав Тоіров отримав виклик до лав національної команди. Раніше він грав лише за молодіжну збірну Таджикистану (U20), у складі якої провів 5 матчів.

Нагадаємо, що Тоіров приєднався до "гірників" 1 березня 2023 року, підписавши з клубом контракт на 5 років. До слова, збірна Таджикистану в листопаді 2022 року проводила товариську гру проти Росії.

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