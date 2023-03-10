Кадры диктуют условия

Во время подготовки к игре Игорю Йовичевичу хватало головных болей. В линии обороны просто не осталось альтернативы. Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко и Ефим Конопля отбывали дисквалификацию. Николай Матвиенко подхватил простуду. Следовательно, основная четверка не была готова к игре. Некоторые даже прогнозировали появление Тараса Степаненко на позиции центрбека.

Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1

Наставник Шахтера все же решил не убирать капитана из центра поля. С первых минут в центре обороны вышел Ракицкий (в матчах с Ренном не играл) и не до конца готовый Матвиенко. Справа появился Лукас Тейлор, в официальных матчах не игравший с ноября. Слева Йовичевич доверился Топалову. Во Франции Дмитрий действовал в полузащите из-за травмы Крыськива, а сегодня заменял защитника, ведь не только Михайличенко травмирован. Корниенко до сих пор не избавился от проблем со здоровьем.

Последствия этих изменений сталы заметны с самого начала поединка. Топалову и Ракицкому заметно не хватало понимания. Под прессингом Ярослав просто сильно выбивал вперед. Также были проблемы с правильным расположением при обороне. Однако главная причина для переживаний была на противоположном фланге. Тейлору понадобилось совсем немного времени, чтобы продемонстрировать, почему он находится без игровой практики. Несколько позиционных провалов привели к небольшим пожарам. К счастью, успевали подстраховать Трубин и Степаненко.

Главное оружие не работает

Обновленная линия обороны плохо выполняла не только свои непосредственные обязанности, но и тормозила переход между фазами. У Шахтера совсем исчезли контратаки, благодаря которым команда успешно выступила в группе Лиги чемпионов и одолела Ренн. Быстро вывести мяч на чужую половину было сверхсложной задачей.

За первый тайм дончане считанные разы доходили до чужой штрафной. Лучший момент возник, когда Топалов принял заброс от Ракицкого и запустил в прорыв Крыськива. Испугать голкипера Фейеноорда удалось, но не больше. Это была единственная контратака Шахтера, которую удалось довести до удара.

С альтернативными вариантами игры в нападении у "горняков" тоже не сложилось. Пытался обострять Судаков. Исключительно на индивидуальном мастерстве. Георгия не пугало даже расстояние в 30 метров до ворот. Он пробивал. Неточно. Вот это и все, чем до перерыва Шахтер запомнился в атаке. Зубков больше был занят помощью Тейлору в обороне. Сил на атаку не хватало.

В конце концов, Фейеноорд действовал ненамного лучше. Нидерландцы транжирили моменты и допускали посылок. Что говорить, если один Степаненко успевал контролировать несколько оппонентов. Гостям заметно не хватало класса для принятия правильных решений вблизи владений Анатолия Трубина.

Страдать и терпеть

Во втором тайме положение дончан стало еще более затруднительным. Роттердамцы немного повысили темп, и защита номинальных хозяев затрещала. Трубин оставался единственным препятствием на пути соперника. Однако – непреодолимым препятствием. Уже на 60-й минуте стало ясно, что это еще один феноменальный матч голкипера сборной Украины. Больше всего должен быть расстроен Данило. Он делал все возможное, чтобы забить. Если бы ворота защищал какой-нибудь другой игрок, бразилец уже бы по меньшей мере дубль оформил. Но не сегодня...

Игорь Йовичевич понял, что тактика с забросами на Траоре не работает, потому выпустил Келси. Венесуэлец должен был бы на скорости врываться в пространство за спинами защитников Фейеноорда. Вот только у Келвина была та же проблема, что и у Лассины – мяч до них почти не доходил.

В такой ситуации гол Шахтера оказался максимально нелогичным. Ракицкий с Судаковым заработали угловой. После подачи Ярослав в акробатическом прыжке сумел пробить, скорее всего, ягодицами. Мяч по недостижимой траектории опустился под дальнюю штангу. Во втором матче подряд отличился центральный защитник "горняков".

Требовалось лишь дотянуть время до финального свистка. Но порвалось именно там, где было тонко. Тейлора весь матч прощали за ошибки. Бульяуде решил, что хватит. Форвард ворвался за спину бразильца и с близкого расстояния расстрелял ворота Трубина после навеса с фланга. В компенсированное время Фейеноорд забил еще один гол. К счастью, арбитры зафиксировали офсайд. Ничья. Все решится в Нидерландах.

Радость с горьким привкусом

Сегодня именно тот случай, когда итоговый результат вызывает амбивалентные чувства. Вечер, когда очень велик соблазн подогнать выводы под результат. Потерять победу на последних минутах всегда досадно. Особенно когда ты даже не успел насладиться преимуществом в счете.

С другой стороны, можете ли вы назвать такую развязку несправедливой? Если быть откровенными, то право на это имеют только болельщиками Фейеноорда. Их команда не должна была выцарапывать ничью в конце игры – она заслужила победить, сделав это уверенно. Шахтер продемонстрировал то, что принято называть характером и горящими глазами. Вот этого подопечным Арне Слота точно не хватило.

Трубин, конечно, провел феноменальный поединок. Однако нидерландцы не имеют никакого права объяснять этим свою расточительность. Такое количество брака в атаке недопустимо. Особенно когда против вас соперник, у которого неоптимальный состав, а защитник-катастрофа играет полный матч. Конечно, это о Лукасе Тейлоре. Игра бразильца не выдерживает никакой критики. Куча позиционных ошибок, нехватка концентрации... Повезло, что за это наказали только однажды.

Такие легионеры Шахтеру не нужны. Игор Йовичевич показал, что комплектацию команды ему лучше не доверять. Оба его протеже провалились. Невен Джурасек и Лукас Тейлор были на ведущих ролях в СК днепро-1, но в Шахтере с треском проиграли конкуренцию молодым украинцам. Более того, в критический момент они не способны не только усилить игру, но хотя бы удержать общекомандный уровень.

Через неделю таких персонажей на поле не будет. Возвращение основных защитников сделает Шахтер сильнее на всех участков поля. Фейеноорд показал, что он далеко не безгрешен. Если дончане будут лучше начинать атаки и быстрее добираться до чужих ворот, шансы будут возникать регулярно. Нидерландцы в Варшаве упустили роскошную возможность максимально приблизиться к четвертьфиналу. Нужно этим пользоваться.