Переходом вингера Хусрава Тоирова в Шахтер занималось агентство Elite Star Agency, среди сооснователей которого есть россиянин Эдуард Сизаркин.

Именно эта компания занималась переходом Тоирова в Шахтер, о чем свидетельствуют посты в Instagram, сообщает Tribuna.

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Интересно, что гендиректором и соучредителем по совместительству агентства является Эдуард Сизаркин из Санкт-Петербурга. В профиле в Instagram, правда, отмечен лишь второй соучредитель – португалец Гильерме Феррейра.

Добавим, что по информации Transfermarkt, компания ведет дела и некоторых российских игроков – Евгения Козлова, Никиты Антипова, Никиты Климова и Юрия Пустовитенко.

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