Педриньо, категорически отказывающийся возвращаться в Украину после начала полномасштабной войны, длительное время будет находиться без футбола.

Полузащитник Шахтера Педриньо, на правах аренды выступающий за Атлетико Минейро, травмировался в матче 2-го тура групповой стадии Кубка Либертадорес против Атлетико Паранаэнсе (1:2).

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На 77-й минуте 25-летний футболист был заменен из-за повреждения. По сообщению клубной пресс-службы, Педринью уже прошел визуализирующие обследования, которые подтвердили полный разрыв мышцы и сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Неизвестно, сможет ли хавбек Шахтера еще сыграть за Атлетико Минейро – ранее клуб хотел продлить аренду футболиста, которая завершается 30 июня, однако серьезная травма может внести коррективы в планы "петушков".

Напомним, Педриньо перешел в Шахтер летом 2021 года за 18 млн евро из Бенфики. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2025-го. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

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