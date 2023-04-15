Юрченко был успешно прооперирован в Киеве
Владлен Юрченко вынужден был лечь под нож.
Полузащитник Ворсклы Владлен Юрченко перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт полтавчан.
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Хирургическое вмешательство состоялось накануне в одной из киевских клиник. О сроках восстановления не сообщается, однако отмечается, что 29-летний украинец выбыл на длительное время.
Напомним, Юрченко травмировался в матче 20-го тура УПЛ с Ингульцом – у него диагностировали разрыв мениска.
В текущем сезоне провел за команду Виктора Скрипника 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с полтавчанами действует до лета 2025 года.
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