Полузащитник Ворсклы Владлен Юрченко перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт полтавчан.

Ворскла потеряла одного из своих лидеров – хавбеку необходима срочная операция

Хирургическое вмешательство состоялось накануне в одной из киевских клиник. О сроках восстановления не сообщается, однако отмечается, что 29-летний украинец выбыл на длительное время.

Напомним, Юрченко травмировался в матче 20-го тура УПЛ с Ингульцом – у него диагностировали разрыв мениска.

В текущем сезоне провел за команду Виктора Скрипника 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с полтавчанами действует до лета 2025 года.

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