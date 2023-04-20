Педрінью, який категорично відмовлявся повертатися в Україну після початку повномасштабної війни, тривалий час перебуватиме без футболу.

Півзахисник Шахтаря Педрінью, який на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро, травмувався у матчі 2-го туру групової стадії Кубка Лібертадорес проти Атлетіко Паранаенсе (1:2).

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На 77-й хвилині 25-річний футболіст був замінений через пошкодження. За повідомленням клубної прес-служби, Педрінью вже пройшов візуалізуючі обстеження, які підтвердили повний розрив м'яза та сухожилля двоголового м'яза стегна.

Невідомо, чи зможе хавбек Шахтаря ще зіграти за Атлетіко Мінейро – раніше клуб хотів продовжити оренду футболіста, яка завершується 30 червня, однак серйозна травма може внести корективи у плани "півників".

Нагадаємо, Педрінью перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 18 млн євро з Бенфіки. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2025-го. Transfermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.

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