O meio-campista Pedrinho, que saiu do jogo contra o Athletico-PR com fortes dores na coxa esquerda, fez exames de imagem que confirmaram ruptura completa do músculo e tendão do bíceps femoral.



O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia. Boa recuperação!