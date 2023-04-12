Педриньо, выступающий за Атлетико Минейро на правах аренды из Шахтера, определился по поводу будущего.

24-летний вингер хоть и принадлежит "горнякам", однако не имеет ни малейшего желания возвращаться в Украину. Именно поэтому бразильский клуб продолжает вести переговоры о продлении аренды, которая завершается летом, сообщает Superesportes.

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Уилл Дантас, агент Педриньо, рассказал представителям прессы, что ситуация развивается положительно. Уже к концу текущей недели может быть соответствующий результат.

Напомним, Шахтер подписал бразильца из Бенфики летом 2021 года. После полномасштабного вторжения России футболист перебрался в Атлетико Минейро. В сезоне-2023 Педриньо уже наиграл 15 поединков.

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