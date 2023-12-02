Наставник Коринтианса Мано Менезес оценил качества 26-игрока и выпускал его в старте в 12 матчах из 13 с момента того, как возглавил клуб. Майкон, выступающий за бразильский клуб на правах аренды из Шахтера, хотел бы остаться на родине.

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Как сообщает Globo, полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за войны. Майкон уже уведомил "горняков" о своих намерениях. Шахтер понимает желание бразильца, но и не хочет терять своего игрока бесплатно. Годовая аренда Майкона стоит Коринтиансу 500 тысяч долларов.

Напомним, что действующее соглашение Майкона с Шахтером рассчитано до 2025 года. За "горняков" он сыграл в 98 матчах, забив восемь голов и оформив девять ассистов.

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