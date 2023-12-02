Наставник Корінтіанса Мано Менезес оцінив якості 26-гравця і випускав його в старті у 12 матчах з 13 з моменту того, як очолив клуб. Майкон, який виступає за бразильський клуб на правах оренди з Шахтаря, хотів би залишитися на батьківщині.

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Як повідомляє Globo, півзахисник не хоче повертатися в Україну через війну. Майкон вже повідомив "гірників" про свої наміри. Шахтар розуміє бажання бразильця, але й не хоче втрачати свого гравця безкоштовно. Річна оренда Майкона коштує Корінтіансу 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, що чинна угода Майкона з Шахтарем розрахована до 2025 року. За "гірників" він відіграв у 98 матчах, забивши вісім голів та оформивши дев'ять асистів.

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