Защитник Руха Фабрицио Альваренга не захотел перебираться из Львова в Одессу.

Ранее сообщалось об интересе Черноморца к Альваренге, но переговоры по трансферу аргентинца зашли в тупик, сообщает ТаТоТаке.

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Причиной стало то, что игрок не захотел переезжать в Одессу из-за вопросов безопасности. Его семья сейчас проживает во Львове, который считается более безопасным, чем Одесса, которая немало страдает от обстрелов России.

К слову, Альваренга сыграл лишь в 3 матчах за Рух в этом сезоне. Львовский клуб якобы выставил аргентинца на трансфер.

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