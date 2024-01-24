Захисник Руха Фабріціо Альваренга не захотів перебиратись зі Львова до Одеси.

Раніше повідомлялось про інтерес Чорноморця до Альваренги, але переговори щодо трансферу аргентинця зайшли в глухий кут, повідомляє ТаТоТаке.

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Причиною стало те, що гравець не захотів переїжджати до Одеси через питання безпеки. Його родина наразі проживає у Львові, який вважається більш безпечним, ніж Одеса, яка чимало страждає від обстрілів Росії.

До слова, Альваренга зіграв лише у 3 матчах за Рух цього сезону. Львівський клуб нібито виставив аргентинця на трансфер.

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