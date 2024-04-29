Колишній півзахисник Динамо Клейтон да Сілва продовжить кар'єру у малайзійському клубі Перак, повідомляє прес-служба команди.

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Нагадаємо, 28-річний бразилець захищав кольори Динамо у сезоні 2020/21. Він став чемпіоном та володарем Кубка України, хоча загалом провів за киян жалюгідні 9 хвилин.

Після від'їзду з України Клейтон виступав спочатку за бразильський ССА, а потім за Лондрину. Останнім його клубом на батьківщині був Ерсіліо Луз.

До слова, Перак минулий сезон завершив на 11-й сходинці турнірної таблиці Суперліги. Новий чемпіонат у Малайзії стартує 11 травня.

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