"Легіонер-примара" Динамо продовжить кар'єру в екзотичній першості
Бразильський вінгер Клейтон да Сілва виступатиме у чемпіонаті Малайзії.
Колишній півзахисник Динамо Клейтон да Сілва продовжить кар'єру у малайзійському клубі Перак, повідомляє прес-служба команди.
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Нагадаємо, 28-річний бразилець захищав кольори Динамо у сезоні 2020/21. Він став чемпіоном та володарем Кубка України, хоча загалом провів за киян жалюгідні 9 хвилин.
Після від'їзду з України Клейтон виступав спочатку за бразильський ССА, а потім за Лондрину. Останнім його клубом на батьківщині був Ерсіліо Луз.
До слова, Перак минулий сезон завершив на 11-й сходинці турнірної таблиці Суперліги. Новий чемпіонат у Малайзії стартує 11 травня.
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